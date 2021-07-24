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Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetleri devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığından, Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 24.07.2021
Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetleri devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesinde devam eden yardım faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda, "İyilik ve merhamet timsali kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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