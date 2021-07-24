Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetleri devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığından, Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesinde devam eden yardım faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara yer verildi.
The heroic #Mehmetçik continue providing humanitarian aid in the Peace Spring region. https://t.co/a4rS8bo4J4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2021
Paylaşımda, "İyilik ve merhamet timsali kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.