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Medya-İş, Aydın'da AA fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' sergisini açtı

Ferdi Uzun   | 30.06.2021
Medya-İş, Aydın'da AA fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' sergisini açtı

Aydın

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" başlıklı sergi izlenime sunuldu.

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Nazilli Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde Belediye Meydanı'nda açılan sergide, 94 fotoğraf yer aldı.

Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı, Anadolu Ajansının, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmünün dünyaya duyurulmasında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

AA çalışanlarının çok kez saldırıya uğradığını belirten Ballı, "1 defa arabalarını bombaladılar. Arkadaşlarımıza 3-5 defa plastik kurşun isabet etti. Bu zulmün duyurulması gerekiyor. Bunu da ilkeli haber ajansı olan Anadolu Ajansı yapabiliyor." dedi.

Fotoğrafların şimdiye kadar 5 ilde sergilendiğini ancak bunu 40 şehre çıkartacaklarını aktaran Ballı, Anadolu'daki gazetecilerin, bölgelerine özgü fotoğrafların yer aldığı bir sergi açmayı planladıklarını ifade etti.

Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy da herkesin mutlaka sergiyi gezmesi gerektiğine dikkati çekerek, fotoğrafları görenlerin Filistin'deki acıyı yüreklerinde hissedeceğini söyledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise Filistin meselesinin tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu belirterek, hayatlarını ortaya koyarak Filistin zulmünü belgeleyen AA çalışanlarına teşekkür etti.

Hak-İş Aydın İl Başkanı Nefise Şahin, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan ve Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Ümit Özmen de konuşma yaptı.

Serginin açılışına, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ve Genel Sekreter Sinan Özer de katıldı.



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