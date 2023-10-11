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Meclisin yarınki gündemi: İsrail-Filistin çatışması

TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının verdiği ortak önergeyle yarın yapılacak İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşacak.

Aynur Ekiz  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Meclisin yarınki gündemi: İsrail-Filistin çatışması

TBMM

TBMM Genel Kurulunda, grubu bulunan siyasi partilerin verdiği ortak önergeyle Meclisin yarınki gündemi İsrail-Filistin çatışması olacak.

Yarın saat 14.00'te toplanacak olan Meclis Genel Kurulunda yapılacak genel görüşmede, yürütme adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söz alacak.

İsrail-Filistin çatışması, bölgede yaşanan son gelişmeler, çatışmaların bölgede yayılmaması ve sivil can kayıplarının engellenmesi amacıyla Türkiye'nin sergilediği çabanın ele alınacağı görüşmede, siyasi parti grupları birer defa ve onar dakikayı aşmamak üzere konuşma yapabilecek. Grubu bulunmayan milletvekillerinden birine de beş dakikayı geçmemek üzere söz verilebilecek.

Genel görüşmenin ardından Meclisin ortak bir metin yayımlaması bekleniyor.

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