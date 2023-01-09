Mecidiyeköy'deki metrobüs istasyonunda yürüyen merdiven arızası yoğunluğa neden oldu
Mecidiyeköy'deki metrobüs istasyonunda yürüyen merdivenin arıza yapmasından dolayı oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar zor onlar yaşadı.
İstanbul
İstanbul'da vatandaşların en çok kullandığı metrobüs istasyonlardan biri olan Mecidiyeköy'de mesai saati çıkışında aşırı kalabalık oluştu.
Güvenlik görevlileri, yürüyen merdivenin bozulduğunu belirterek, vatandaşlardan diğer çıkışı kullanmalarını istedi. Durakta aşırı kalabalık oluşurken, vatandaşlar merdivende yürümekte zorlandı.
Metrobüs kullanan vatandaşlar, araç ve istasyon sayısının artırılmasını talep etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.