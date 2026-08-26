MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda, özel öğretim kurumlarının Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçlarına, temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına, düzeyine uygun belli bir anlam taşıyan Türkçe ad taşıması gerekecek.

MEB'den Türk özel öğretim kurumlarında yabancı isim kullanımına yönelik açıklama MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda, özel öğretim kurumlarının Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçlarına, temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına, düzeyine uygun belli bir anlam taşıyan Türkçe ad taşıması gerekecek.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları da mevzuata uygun hale getirilecek. Bu kapsamdaki kurumlar, mevcut yabancı adlarını kullanmaya devam edemeyecek.

Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebilecek.

Kurum adlarının belirlenmesinde Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri de gözetilecek. Bu değerlere aykırı ve öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek adlar kullanılamayacak.

Anayasa'da yer alan milli kültür ile milli ve manevi değerlerin korunmasına ilişkin esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, milli eğitimin temel ilke ve amaçlarına riayet edilerek kurum adlarının milli ve manevi değerlerle bağdaşması, kültürel yozlaşma, kimlik erozyonu, değer erimesi, dilsel yabancılaşma ve öğrencilerin psikososyal gelişiminde olumsuzluklara sebebiyet verilmemesi esas alınacak.

Bu kapsamda mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları, 1 Ekim'e kadar yapılacak.