MEB, ücretsiz eğitim görecek öğrenci ve kursiyerlere ilişkin yerleştirme kılavuzunu yayımladı Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel öğretim kurumlarında öncelikli olarak ücretsiz eğitim görecek öğrencilerin kurumlara yerleşme işlemlerine yönelik hazırlanan "Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuzda, başvuru, tercih ve yerleştirmeyle ilgili süreçler hakkında ayrıntılı bilgilere yer verildi.

Kılavuza göre, ücretsiz öğrenci okutma uygulamasında öncelikli olan şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar, 5-17 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okumak üzere başvuru yapacak öğrenci ve kursiyerlerin başvuru ve tercih işlemleri, kurum türüne göre farklı usullerde gerçekleştirilecek.

Özel okullarda ücretsiz okumak için başvurular, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde Bakanlıkça hazırlanan modül üzerinde oluşturulan form doldurularak alınacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerin başvuru işlemleri aday kaydının bulunduğu okuldan, hazırlık sınıfında ve 9. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerin başvuru işlemleri ise ortaöğretime kayıt yapılmış olması durumunda ilgili okuldan, kayıt yapılmamış olması durumunda ise bitirdiği ortaokuldan gerçekleştirilecek.

Tercih işlemleri 18-26 Ağustos'ta yapılacak

Tercih işlemleri, 18-26 Ağustos'ta e-Okul sistemi üzerinden öğrenci velisi ya da vasisi tarafından yapılacak. Her öğrenci en az 5, en fazla 10 kurum tercihinde bulunabilecek. Oluşacak puan sıralamasına göre yerleştirmeler sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta ilan edilecek.

- Eğitim kurslarına başvuru ve tercih işlemleri il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek

Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü (operatörlük) eğitim kurslarına başvuru ve tercih işlemleri il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Başvurular, 18 yaşını dolduran aday kursiyerin kendisi veya 18 yaşını doldurmayan aday kursiyerler için velisi ya da vasisi tarafından yapılacak. Başvuranın kurum tercihleri doğrultusunda işlemler, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından kayıt olunmak istenen dönem başlamadan önce "Özel MTSK Modülü"nden yapılacak.

Aday kursiyer, en fazla 5 kurs tercihi yapabilecek. Yerleştirmeler mevzuatta belirtilen süreler içerisinde, puan üstünlüğüne ve tercih sırasına göre Özel MTSK Modülü üzerinden yapılacak.

Diğer özel kurumlara başvuru ve tercih işlemleri

Özel kurs, özel öğretim kursu, sosyal etkinlik ve gelişim merkezi, öğrenci etkinlik merkezi, dil, konuşma ve ergoterapi merkezi, rehberlik ve psikolojik danışma merkezi gibi diğer özel kurumlara başvuru ve tercih işlemleri il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Başvurular, 18 yaşını dolduran aday kursiyerin kendisi veya 18 yaşını doldurmayan aday kursiyerler için veli ya da vasisi tarafından yapılacak. Başvuranın kurum tercihleri doğrultusunda tercih işlemleri il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından kayıt olunmak istenen dönem başlamadan önce MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülü/e-Özel Modülünden yapılacak.

Başvuru süresi içinde kurum ve program tercihlerinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla değişiklik yapılabilecek. Yerleştirmeler mevzuatta belirtilen süreler içerisinde, puan üstünlüğüne ve tercih sırasına göre MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülü/e-Özel Modülü üzerinden yapılacak.

Kurumlara sistem üzerinden yerleşen öğrenci ve kursiyerler, süresi içinde ilgili kuruma kayıt yaptırmamaları durumunda ücretsiz okuma haklarından vazgeçmiş sayılacak.

Ücretsiz okuma uygulaması yalnızca 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda öncelik verilen çocuklara yönelik olduğundan, süreç sonunda kurumun boş kontenjanı kalması durumunda işlemler Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan hükümlere göre gerçekleştirilecek.

Ücretsiz okutma, kurumların servis ücreti dışındaki tüm ücretlerini kapsayacak.