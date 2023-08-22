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MEB, "merdiven altı" kurslara karşı öğrenci ve velilerin dikkatli olmalarını istedi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), izinsiz ve ruhsatsız olarak "liselere ve üniversitelere hazırlık kursu" adı altında çevrim içi eğitim verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren sitelere karşı öğrenci ve velilerden dikkatli olmalarını istedi.

Utku Şimşek  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
MEB, "merdiven altı" kurslara karşı öğrenci ve velilerin dikkatli olmalarını istedi

Ankara

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "öğrenci ve velilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için merdiven altı yapılara karşı Bakanlığın mücadelesini sürdürdüğü" belirtildi.

Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan liselere ve üniversitelere hazırlık kursu adı altında çevrim içi eğitim verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren sitelere karşı öğrenci ve velilerin çok daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, öğrenci ve velilerin mağduriyet yaşamamaları için izinsiz faaliyet gösteren bu tip yapılara itibar etmemelerinin önem arz ettiği kaydedildi.

Açıklamada, MEB'e bağlı faaliyet gösteren özel kurs ve uzaktan öğretim kurslarının listesine "https://ookgm.meb.gov.tr/kurumlar.php?=kurs" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

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