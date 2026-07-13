Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS ve YKS kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilerin, liselere ve üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla 81 il ve ilçelerde 30 binden fazla "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu.

MEB, LGS ve YKS adaylarına 81 ilde "tercih danışmanlığı" hizmeti başlattı Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS ve YKS kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilerin, liselere ve üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla 81 il ve ilçelerde 30 binden fazla "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu.

AA muhabirinin MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden aldığı bilgiye göre, öğrencilerin eğitim hayatlarında önemli geçiş aşaması olan bir üst öğrenim kurumuna yerleşme süreçlerinde, doğru ve bilinçli tercihler yapabilmelerini desteklemek amacıyla tercih danışmanlığı hizmetleri yürütülüyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temel ilkeleri kapsamında öğrencilerin yetenek, ilgi, beceri, akademik başarı ve mesleki hedefleri doğrultusunda kendilerine en uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmeleri amaçlanıyor.

Bu kapsamda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemlerinde, Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla "Tercih Danışmanlığı Birimleri" kuruldu.

Bakanlığa bağlı halk eğitim merkezlerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, resmi okul ve kurumlarda 19 bin 293 "LGS Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturulurken, üniversite adayları için de 11 bin 573 "YKS Tercih Danışmanlığı Birimi" öğrencilere hizmet verecek.

Böylelikle toplam 30 bin 866 tercih danışmanlığı birimi kurulmuş oldu.

27 Temmuz'a kadar devam edecek

Söz konusu birimlerin tüm fiziki ve teknik altyapı hazırlıkları tamamlandı. Bu birimlerde görev almak üzere, alanında uzman rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar görevlendirildi, öğrenci ve velilerin tercih sürecinde ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerine kolay erişim sağlamaları hedeflendi.

Öğrenci ve veliler tercih danışmanlığı birimlerinden 13-27 Temmuz'da faydalanabilecek.

"Rota Maarif" platformu

Bakanlık, LGS tercih sürecinde öğrenciler ile velilere rehberlik etmek ve eğitim kurumlarına ilişkin bilgilere erişimi kolaylaştırmak amacıyla "Rota Maarif" tercih platformunu da bu yıl hayata geçirdi.

Sistem sayesinde öğrenci, veli ve öğretmenler, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarının güncel bilgilerine platform üzerinden ulaşabiliyor.

Platformda, okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri yer alıyor. Kullanıcılar, okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabiliyor.

Sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgilerinin incelenebildiği platformda, öğrenciler ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabiliyor ve taslak tercih listesi oluşturabiliyor.

Platform, "rotamaarif.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Veli ve öğrencilere yönelik kılavuz da hazırlandı

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünce de LGS kapsamındaki merkezi sınavın ardından tercih sürecinde öğrenci ve ailelerine kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu" hazırlamıştı.

Kılavuzda, yerleştirme takvimi, yerleştirme türleri tablosu, tercih sistemi, okul türleri, tercih işlemleri ve tercih işlemlerine ilişkin öneri ile hatırlatmalar gibi detaylı başlıklar yer alıyor.