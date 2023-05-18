Dolar
19.79
Euro
21.41
Altın
1,976.19
ETH/USDT
1,825.40
BTC/USDT
27,387.00
BIST 100
4,569.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir’de Cumhur İttifakı’na üye parti temsilcileriyle ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEBEKYS) 21 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Utku Şimşek  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak

Ankara

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'nin hafta sonu düzenleyeceği sınava ilişkin açıklama yaptı.

2023-MEBEKYS'nin 47 ilde, 82 bin 520 adayın katılımıyla yapılacağını bildiren Ersoy, sınavda emniyet dahil 10 bin 620 görevlinin yer alacağı bilgisini verdi.

Ersoy, 217 bina ve 2 bin 839 salonda düzenlenecek sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 150 dakika cevaplama süresi verileceğini ifade etti.

Hafta sonu bazı sınavlar da elektronik ortamda gerçekleştirilecek

Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda ve elektronik ortamda sınav uygulamalarına devam ettiklerini vurgulayan Ersoy, bu hafta sonu yapılacak e-YDS ve e-YÖKDİL sınavlarının 6 bin 420 adayın katılımıyla gerçekleştirileceğini, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav merkezlerindeki sınavlarda emniyet dahil 530 kişinin görev alacağını bildirdi.

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2023/3 İngilizce-Fen Bilimleri) 20 Mayıs Cumartesi, MEB'e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için yapılacak 2023-MEB-EKYS ile Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/6 Almanca/Fransızca) ise 21 Mayıs Pazar yapılacak.

Öte yandan, kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten "depremzedelerin seçimden sonra kaldıkları otelden çıkarılmasına" inceleme
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak
TCG Anadolu, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Adana'da depremzede seçmenlere hakaret iddiasına 8 gözaltı

Benzer haberler

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak

ÖSYM'ye TSE Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları başladı

ÖSYM deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvuru ücreti almayacak

ÖSYM deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvuru ücreti almayacak
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
2023-ALES/1 sonuçları açıklandı

2023-ALES/1 sonuçları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet