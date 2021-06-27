Marmaris'teki yangına müdahale ediliyor: Bir personel hayatını kaybetti
Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangına çok sayıda ekiple müdahale edildiğini ve alevlerin kontrol altına alınmaya çalışıldığını bildirdi. Söndürme çalışmaları sırasında bir Orman Genel Müdürlüğü personeli hayatını kaybetti.
Muğla
Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, helikopter destekli yoğun müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra çevre illerden gelen 6 helikopter, arazözler, dozerler, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, yangına çok sayıda ekiple müdahale edildiğini ve alevlerin kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirterek, "Bölgede etkili olan rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekipler, rüzgarın yön değiştirmesine göre hareket ediyor. Çevre ilçe ve illerden çok sayıda takviye ekip yangın bölgesine geliyor." dedi.
Bu arada her noktadan görülebilen duman, ilçenin üzerinde tabaka oluşturdu. İlçe sakinlerinin yanı sıra plajlardaki yerli ve yabancı turistler, söndürme çalışmalarını kaygıyla izliyor.
Bir personel hayatını kaybetti
Yangınını söndürme çalışmaları sırasında bir Orman Genel Müdürlüğü personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Vali Tavlı, "Şehidimiz var. Orman işçimiz hayatını kaybetti maalesef. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.
Orman Genel Müdürlüğünün twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:
"Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var! #Marmaris İçmeler'de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın."
Marmaris'te çekek yerindeki 4 yat yandıAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.