Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına polisten 312 personel ve 21 TOMA ile destek
Emniyet Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına, emniyete bağlı toplam 312 personel, 21 TOMA ve 103 araçla destek veriyor.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda, 3 gündür devam eden yangını söndürmek için yürütülen mücadeleye emniyete bağlı personel ve araçlar da katılıyor.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden 280 personel, 5 TOMA ve 103 araç, ayrıca takviye olarak çevre illerden personel ve araç da yangın mahalline sevk edildi.
- Marmaris'teki orman yangınının faili, polis ve jandarmanın detaylı çalışması sonucu yakalandı
- Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi
- Marmaris'teki yangının katı atık depolama tesisine sıçramaması için koridor açıldı
Afyon'dan 1 TOMA, 2 personel, Denizli'den 1 TOMA, 2 personel, İzmir'den 8 TOMA, 16 personel, Manisa'dan 2 TOMA, 4 personel, Aydın'dan 4 TOMA, 8 personel de yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunuyor. Toplam 312 personel, 21 TOMA ve 103 araç, yangınla mücadele çalışmaları için bölgede görev yapıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.