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Marmaris'teki orman yangınına müdahale devam ediyor

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle devam ediyor. Hisarönü Mahallesi girişi, alevler nedeniyle trafiğe kapandı, mahallede yaşayanlar, görevliler tarafından evlerinden tahliye edildi.

Tezcan Ekizler   | 02.08.2021
Marmaris'teki orman yangınına müdahale devam ediyor Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

Muğla

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'nde rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevler, bazı evlerin bahçelerine kadar ulaştı. Ekipler, yangının evlere sirayet etmemesi için yoğun çaba harcıyor.

Yangına havadan 4 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bazı vatandaşlar bölgeye yiyecek ve su getirerek yangında görevli ekiplere ikramda bulunuyor.

Bu arada, bazı mahalle sakinleri hortumlarla evlerinin çevresini sulayarak önlem almaya çalıştı.

Alevlerin Hisarönü-Bozburun kara yoluna ulaşması nedeniyle, Hisarönü girişi yol trafiğe kapandı. Görevliler, Hisarönü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları evlerinden tahliye ediyor.

Jandarma ekipleri kara yolunun boşaltılması için uyarılarda bulunurken, bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi.

Bazı çiftçilerin, ahırlarında bulunan büyükbaş hayvanlarını çıkardığı da gözlendi.

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