Dolar
17.37
Euro
18.35
Altın
1,826.18
ETH/USDT
1,211.00
BTC/USDT
21,300.00
BIST 100
2,562.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te açıklamalarda buluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te açıklamalarda buluyor
logo
Gündem

Marmaris'teki orman yangınına jandarma 12 helikopterle hava gücü desteği veriyor

Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor, Jandarma Genel Komutanlığı da hava gücüyle çalışmalara destek veriyor.

Durmuş Genç   | 24.06.2022
Marmaris'teki orman yangınına jandarma 12 helikopterle hava gücü desteği veriyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

Muğla

Çok sayıda helikopter ve uçakla müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı unsurlar da kara ve hava gücüyle etkin şekilde görev alıyor.

12 jandarma helikopteri, Milas-Bodrum ve Dalaman Havalimanı ile Marmaris Değirmenyanı Mahallesi Asparan mevkisinden basın mensuplarıyla havalandı.

24.06.2022

Yangın bölgesine ulaşmadan bambilerine su dolduran helikopterler, yangın alanına suyu boşaltarak çalışmalara büyük katkı sağlıyor.

Uzun süre havada kalan ve ekiplerin hava gücüne önemli ölçüde destek olan helikopterler, sabahın ilk ışıklarından hava kararıncaya kadar çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Jandarma ekiplerinin helikopterden yürüttüğü yangın söndürme çalışmalarını AA ekipleri de görüntüledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Akdağ: Türkiye, kısa bir süre zarfında sağlık sektöründe ciddi ilerleme kaydetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'deki yangınlar kontrol altına alındı
Jandarmadan Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili dezenformasyon içeren paylaşımlara inceleme
Bakan Kirişci, Hava Araçları Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti
Marmaris'teki yangından etkilenen yaban hayvanları için devriye görevi

Benzer haberler

Amiral Turgut Reis ölümünün 457. yılında Bodrum'da anıldı

Amiral Turgut Reis ölümünün 457. yılında Bodrum'da anıldı

Jandarmadan Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili dezenformasyon içeren paylaşımlara inceleme

Bakan Kirişci, Hava Araçları Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Marmaris'teki yangından etkilenen yaban hayvanları için devriye görevi

Marmaris'teki yangından etkilenen yaban hayvanları için devriye görevi

Marmaris'teki orman yangınına jandarma 12 helikopterle hava gücü desteği veriyor

Marmaris'teki orman yangınına jandarma 12 helikopterle hava gücü desteği veriyor
Antalya'da yaptığı telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi Marmaris'te de görev başında

Antalya'da yaptığı telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi Marmaris'te de görev başında