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Marmaris'te yanan ormanlık alanların görüntüleri yaşanan tehlikenin büyüklüğünü gösteriyor

Marmaris'te ekiplerin karadan cansiperane mücadelesi ve havadan müdahale ile turistik tesislere ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangının ardından kaydedilen görüntüler, yaşanan tehlikeyi ve gösterilen mücadelenin izlerini taşıyor.

Sabri Kesen   | 09.08.2021
Marmaris'te yanan ormanlık alanların görüntüleri yaşanan tehlikenin büyüklüğünü gösteriyor Fotoğraf: Sabri Kesen - Anadolu Ajansı

Muğla

Marmaris'te 29 Temmuz'da saat 13.11'de Armutalan mahallesi Siteler mevkisinde başlayan orman yangını, rüzgarında etkisiyle yayıldı. İçmeler, Osmaniye, Turunç, Bayır, Turgut, Orhaniye ve Hisarönü mahallelerinde geniş bir alanda etkisini artıran yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

Başlangıcından 9 gün sonra tamamen kontrol altına alındığı açıklanan yangında, ilçeyi çevreleyen yeşil alanlar küle döndü.

İlçenin hemen hemen her noktasından görülen yanan alanlar da yaşanan afetin büyüklüğünü gösteriyor.

Kömürleşmiş ağaçlar, iş makinelerinin açtığı çukurlar, sarp arazilerde açılan yollar, alevlere müdahale için itfaiye ve hava araçlarından boşaltılan suların taşıdığı toprak izleri, yangının otel ve yerleşim bölgesine ulaşmaması için gösterilen çabayı gözler önüne seriyor.

Küçük tütmelerin gözlendiği alanda bazı sürüngen ve kuşların olduğu görülürken ağustos böceklerinin sesi de yeniden duyulmaya başladı.

Ormanlık alanda çok sayıda cam şişenin olması ise dikkati çekiyor.

İçmeler Turunç Yolu mevkisinden panoramik olarak görülen ve kenti çevreleyen yanmış ormanlık alanları görenler üzüntü yaşıyor.

Bazı kritik noktalarda ise arazözlerle söndürme ekipleri bekleyişini sürdürüyor.

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