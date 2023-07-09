Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.
Muğla
Hisarönü Mahallesi Asparan mevkisinde ormanlık alanda iki ayrı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 9 helikopter 15 arazöz ve çok sayıda orman yangını söndürme ekipleri alevlere, karadan ve havadan müdahale etti.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı.
Yangında 2 hektar alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.