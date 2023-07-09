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Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Sabri Kesen, Durmuş Genç  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Sabri Kesen - AA

Muğla

Hisarönü Mahallesi Asparan mevkisinde ormanlık alanda iki ayrı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 9 helikopter 15 arazöz ve çok sayıda orman yangını söndürme ekipleri alevlere, karadan ve havadan müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı.

Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

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