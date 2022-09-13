Dolar
18.25
Euro
18.20
Altın
1,702.51
ETH/USDT
1,620.00
BTC/USDT
20,302.00
BIST 100
3,426.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Sacit A. için hazırlanan iddianamede 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Durmuş Genç, Sabri Kesen   | 13.09.2022
Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi

Muğla

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın başlattığı yangın sebebiyle 4392,5 hektar orman alanının yandığına yer verildi.

Sanık hakkında Orman Kanunu'nun 110/4 maddesi gereği 20 bin güne kadar adli para cezası istenen iddianamede, 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savunmasında ormanı yakmak istediği için sigaralarını söndürmeden üç farklı yerde attığını ve orman yangınına sebebiyet verdiğini ifade eden sanığın, suçlamaları kabul ettiği belirtildi.

Davanın ilk duruşması 9 Kasım'da görülecek.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da saat 20.02'de başladığı bildirilen orman yangınını çıkardığı iddia edilen Sacit A, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 23 Haziran'da yakalanmış, suçunu itiraf eden şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Marmaris'teki yangında yaklaşık 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de midibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti
Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor

Benzer haberler

Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi

Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi

Köyceğiz'de bozayı videokapanla ilk kez görüntülendi

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Phoenix Antik Kenti arkeopark olarak turizme kazandırılacak

Phoenix Antik Kenti arkeopark olarak turizme kazandırılacak
California'nın kuzeyindeki orman yangınında 11 binden fazla kişi tahliye edildi

California'nın kuzeyindeki orman yangınında 11 binden fazla kişi tahliye edildi
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet