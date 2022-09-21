Dolar
18.32
Euro
18.18
Altın
1,674.52
ETH/USDT
1,337.50
BTC/USDT
19,011.00
BIST 100
3,246.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adıyaman Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı’nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin vefat eden eşi Fatma Tanrıverdi’nin cenaze törenine katılıyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Gündem

Marmaris'te orman yangını başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Durmuş Genç   | 21.09.2022
Marmaris'te orman yangını başladı

Muğla

Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'te orman yangını başladı
Karadeniz ve Akdeniz için fırtına, Marmara için sağanak uyarısı
İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 34 bin 550 sikke ele geçirildi
Bakan Soylu başkanlığında asayiş, trafik, göç ve terör değerlendirme toplantısı yapıldı
Hatalı sünnete "taksirle yaralamadan" dava açıldı

Benzer haberler

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan merkezi yemekhanede çıkan yangına ilişkin açıklama

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı

Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet