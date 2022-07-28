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Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ali Rıza Akkır   | 28.07.2022
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Sarıana Mahallesi'nde otogar yakınında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

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