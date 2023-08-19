Marmaray, yarın oynanacak Beşiktaş-Pendikspor maçı nedeniyle ek sefer koydu

İstanbul
Marmaray'ın, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, yarın saat 21.45'te Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Pendikspor lig maçı nedeniyle gece Yenikapı'dan Söğütlüçeşme'ye saat 00.20 ve saat 00.50 hareketli ilave trenler sefere konuldu.
20.08.2023 tarihinde saat 21:45’te Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak olan Beşiktaş-Pendikspor lig maçı nedeniyle;— Marmaray (@Marmaraytcdd) August 19, 2023
20.08.2023 tarihi gecesinde Yenikapı’dan Söğütlüçeşme’ye saat 00:20 ve 00:50 hareketli ilave trenler sefere konulmuştur.
İstasyon duruş saatleri
Sirkeci 00:23 ve… pic.twitter.com/zPJbKfMAlr
İstasyon duruş saatleri Sirkeci için saat 00.23 ve 00.53 Üsküdar için saat 00.27 ve 00.57, Ayrılıkçeşmesi için saat 00.31 ve 01.01 olacak.