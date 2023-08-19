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Gündem, Spor

Marmaray, yarın oynanacak Beşiktaş-Pendikspor maçı nedeniyle ek sefer koydu

Marmaray, yarın oynanacak Beşiktaş-Pendikspor lig maçı nedeniyle ek sefer konulduğunu duyurdu.

Fatma Eda Topcu  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Marmaray, yarın oynanacak Beşiktaş-Pendikspor maçı nedeniyle ek sefer koydu

İstanbul

Marmaray'ın, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, yarın saat 21.45'te Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Pendikspor lig maçı nedeniyle gece Yenikapı'dan Söğütlüçeşme'ye saat 00.20 ve saat 00.50 hareketli ilave trenler sefere konuldu.

İstasyon duruş saatleri Sirkeci için saat 00.23 ve 00.53 Üsküdar için saat 00.27 ve 00.57, Ayrılıkçeşmesi için saat 00.31 ve 01.01 olacak.

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