Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek
TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerinin, gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini bildirdi.
Ankara
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Yolcularımıza duyuru; İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerimiz, bu gece de saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." ifadesi yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.