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Bolu Dağı Tüneli Mevkii'nde kar yağışı etkili oluyor Kars'ta kara saplanan otobüsteki 20 yolcu ekiplerce tahliye edildi.
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Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek

TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerinin, gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 19.03.2022
Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Yolcularımıza duyuru; İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerimiz, bu gece de saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." ifadesi yer aldı.

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