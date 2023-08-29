Marmaray, Başkentray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri yarın ücretsiz olacak
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yarın Marmaray, Başkentray, İzban, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz hizmet verecek.
Ankara
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yarın Marmaray, Başkentray, İzban, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.