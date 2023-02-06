Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege'de bu gece ve yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün batı bölgelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece ve yarın Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege'de kuzey yönlerden etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (50-75 kilometre/saat) İstanbul'un Avrupa yakasının batısında yer yer hamleli (80 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, yağış olan yerlerde tipi şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İstanbul için uyarı
İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve salı günü etkili olmayı sürdüreceği bildirildi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölgedeki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece ve salı günü İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuzeyli yönlerden etkili olmayı sürdüreceğinin tahmin edildiği ifade edildi.
Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında yer yer hamleli ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği aktarılarak, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.