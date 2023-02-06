Dolar
18.83
Euro
20.26
Altın
1,872.90
ETH/USDT
1,627.40
BTC/USDT
22,829.00
BIST 100
4,856.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’da ekipler çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor Meydana gelen son deprem sonrası Adana'da vatandaşlar büyük panik yaşadı, bir binanın sallanma anı kameralara yansıdı
logo
Gündem

Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege'de bu gece ve yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 06.02.2023
Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün batı bölgelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece ve yarın Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege'de kuzey yönlerden etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (50-75 kilometre/saat) İstanbul'un Avrupa yakasının batısında yer yer hamleli (80 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, yağış olan yerlerde tipi şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul için uyarı

İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve salı günü etkili olmayı sürdüreceği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölgedeki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece ve salı günü İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuzeyli yönlerden etkili olmayı sürdüreceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında yer yer hamleli ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği aktarılarak, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Turkish Cargo yardımları deprem bölgesine ücretsiz taşıyacak
Prof. Dr. Haluk Özener: Bu deprem, 17 Ağustos 1999'dakinin büyüklüğüne eşit bir deprem
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Malatya'da kesinleşmiş 88 vefatımız var
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremin büyüklüğünü 7,7 olarak revize etti
Kar nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

Benzer haberler

Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Muğla'da fırtına nedeniyle koyda bağlı 7 tekne battı, iskelelerde hasar oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilin hava durumu

İzmir'de fırtına nedeniyle teras duvarının yıkılması sonucu 3 kişi yaralandı

İzmir'de fırtına nedeniyle teras duvarının yıkılması sonucu 3 kişi yaralandı
Batı Akdeniz'de fırtına, Kahramanmaraş-Osmaniye çevresinde ise kar bekleniyor

Batı Akdeniz'de fırtına, Kahramanmaraş-Osmaniye çevresinde ise kar bekleniyor
İzmir'de kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet