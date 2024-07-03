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Marmara'nın güneybatısı, Manisa ve İzmir çevreleri için sağanak uyarısı

Marmara'nın güneybatısı, Manisa çevreleri ve İzmir'in kuzeyinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Mehmet Tosun  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Marmara'nın güneybatısı, Manisa ve İzmir çevreleri için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzeyindeki gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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