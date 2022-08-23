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Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nin güney ve batısı ile Kuzey Ege'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 23.08.2022
Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı

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