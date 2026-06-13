İç Anadolu Bölgesi ve Marmara'nın doğusu için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Marmara'nın doğusu ve İç Anadolu Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı İç Anadolu Bölgesi ve Marmara'nın doğusu için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ayrıca sabah saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Konya, Eskişehir'in doğusu, Karaman, Çorum'un güneyi ve Tokat'ta da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, bölgenin güneyinde hortum riski, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.