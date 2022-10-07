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Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yarın için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Selin Ecrin Şibil   | 07.10.2022
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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