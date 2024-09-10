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Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı

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