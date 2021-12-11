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Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Barış Gündoğan, Mesut Karaduman   | 11.12.2021
Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli yağış uyarısı

Ankara, Tekirdağ

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, pazar sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği belirtildi.

Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor

Öte yandan Marmara Denizi'nde kuvvetli lodos, 2 gündür deniz ulaşımını aksatıyor.

Yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 2 gündür Tekirdağ sahilinde demirliyor. Gemiciler, yola çıkmak için rüzgarın dinmesini bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, kıyıda ağlarını onarıyor.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyu etkili olması bekleniyor.

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