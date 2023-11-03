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Gündem

Marmara'nın batısı için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nin batısında yarın akşam kuvvetli sağanak bekleniyor.

Barış Gündoğan  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Marmara'nın batısı için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın yarın sabah saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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