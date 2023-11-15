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Gündem

Marmara ve Karadeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren, Karadeniz Bölgesi'nin bazı kesimlerinde ise yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Marmara ve Karadeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da gece saatlerinden itibaren görülecek sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel kuvvetli; Giresun'un doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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