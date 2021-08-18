Euro
9.93
Dolar
8.47
BIST 100
1,451.50
Altın
1,789.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi HJK Helsinki ile yapacakları maça ilişkin Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Tokat Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından sel bölgesine gelen askeri personel, selden etkilenen Bozkurt Merkez Camisi'nde temizlik yaptı. -VTR
logo
Gündem

Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yarın gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Zeynep Canlı   | 18.08.2021
Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç ve doğusunda hava yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı saptandı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 396 bini geçti
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor
Dünya genelinde 4 milyar 760 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İsrail'de son 24 saatte 8 bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Türkiye'de temmuz yağışları geçen yıla göre yüzde 35 arttı

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Trabzon ve Rize için kuvvetli sağanak uyarısı

Karabük'te sel nedeniyle çöken Arnavut Köprüsü menfez konularak ulaşıma açıldı

Karabük'te sel nedeniyle çöken Arnavut Köprüsü menfez konularak ulaşıma açıldı
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı

Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı