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Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor

Sakarya geneli, İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçeleri ile Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarına kadar yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Zeynep Canlı   | 05.07.2021
Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Sakarya geneli, İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçeleri ile Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta, yurdun doğusunda güneybatıdan orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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