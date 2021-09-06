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Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde bugün sağanak bekleniyor

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında seyredecek.

Arife Yıldız Ünal   | 06.09.2021
Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde bugün sağanak bekleniyor

Ankara

Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde bugün gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

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