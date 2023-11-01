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Gündem

Marmara ve Ege'nin kuzeyi için "kuvvetli yağış" uyarısı

Marmara ve Ege'nin kuzeyinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sarp Özer  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Marmara ve Ege'nin kuzeyi için "kuvvetli yağış" uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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