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Marmara ve Ege'nin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yarın yerel olarak sağanak tahmin ediliyor.

Zeynep Çetinkaya   | 08.10.2021
Marmara ve Ege'nin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

Denizlerde ise Kuzey Ege'nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

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