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Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına uyarısı

Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Şaduman Türkay  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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