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Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli yağış bekleniyor.

Esin Işık   | 15.10.2022
Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında beklenen sağanağın, gece saatlerinden sonra etkisini artırarak yarın akşama kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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