Dolar
8.60
Euro
10.13
Altın
1,764.75
ETH/USDT
3,464.10
BTC/USDT
47,558.00
BIST 100
1,419.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmara, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor

Zeynep Çetinkaya   | 17.09.2021
Marmara, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor

Ankara

Trakya ve İstanbul'un Avrupa yakası ile Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Trakya kesimi, Kars, Iğdır, İstanbul'un Avrupa yakası, Kastamonu kıyıları, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşıları tamamlanan Türk vatandaşlarının AB'de seyahat edebileceği ülke sayısı artıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den aşı yaptırmayanlara kış öncesi uyarı
Kovid-19'u ağır geçiren kadın aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Kovid-19 aşısı yaptıranlara ayrıca grip aşısı önerisi
Kovid-19'un Delta varyantı hamilelerde ölüm riskini artırıyor

Benzer haberler

Marmara, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor

Marmara, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz'de bugün kuvvetli sağanak etkili olacak

İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı

Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
Türkiye'nin büyük bölümünde bugün sağanak etkili olacak

Türkiye'nin büyük bölümünde bugün sağanak etkili olacak
Marmaris'te yağmur sevinci

Marmaris'te yağmur sevinci