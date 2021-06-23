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Marmara Denizi'nden toplam 5 bin 738 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Dün yapılanlarla birlikte 5 bin 565 denetimi tamamladık. Online takip ettiğimiz denetimlerimizde, 1584 atık su numunesini inceledik." dedi.

Özcan Yıldırım   | 23.06.2021
Marmara Denizi'nden toplam 5 bin 738 metreküp müsilaj temizlendi

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden toplam 5 bin 738 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Marmara Denizi'nde müsilaj seferberliğinde 15. günün geride kaldığını belirterek, şu bilgileri aktardı:

"22 Haziran'da denizimize oksijen takviyesi sağlayacak cihazlarımızı faaliyete geçirdik. 430 metreküple toplamda 5 bin 738 metreküp müsilajı Marmara'dan temizledik. 22 Haziran itibarıyla İstanbul'da 2 bin 225 metreküp, Kocaeli'nde 412 metreküp, Bursa'da 133 metreküp, Tekirdağ'da 153 metreküp, Balıkesir'de 577 metreküp, Çanakkale'de 628 metreküp ve Yalova'da 1610 metreküp müsilajı düzenli depolama tesislerimize bertarafa gönderdik."

Denetimleri de sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, "Dün yapılanlarla birlikte 5 bin 565 denetimi tamamladık. Online takip ettiğimiz denetimlerimizde, 1584 atık su numunesini inceledik. Denizimize, deniz canlılarımıza nefes aldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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