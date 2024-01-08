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Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu.

Zeynep Rakipoğlu  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimleri için fırtına uyarısı

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı ve orta kesimlerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ile Kocaeli'nin Darıca, Gebze, Çayırova, Dilovası, Körfez ve Karamürsel ilçelerinde) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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