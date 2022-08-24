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Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde yer alan İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ile Sakarya çevrelerinde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Elif Küçük   | 24.08.2022
Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın beklenen gök gürültülü sağanağın İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Yalova ve Tekirdağ'da yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa sureli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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