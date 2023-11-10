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Marmara Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Elif Küçük  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Marmara Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, bölgede yer yer 90 km/saat) beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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