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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

İbrahim Halil Aktürk   | 11.07.2021
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olmaya devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.




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