Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması öngörülüyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Bölgenin doğusu ile yarın öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, bu akşam ve yarın öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
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