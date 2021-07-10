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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Zeynep Rakipoğlu   | 10.07.2021
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması ve sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, öğleden sonra Sakarya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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