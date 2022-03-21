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Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Marmara Bölgesi geneli, ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 21.03.2022
Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara Bölgesi'nde 7 il için fırtına uyarısı

Öte yandan, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bölge genelinde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde, 22 Mart Salı sabahından itibaren kuzey ile kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 23 Mart Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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