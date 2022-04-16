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Marmara Bölgesi için Afrika'dan toz taşımını uyarısı

Marmara Bölgesi'nde yarın Afrika üzerinden toz taşınımı olması bekleniyor.

Zeynep Rakipoğlu   | 16.04.2022
Marmara Bölgesi için Afrika'dan toz taşımını uyarısı

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede 17 Nisan pazar günü Afrika üzerinden öngörülen toz taşınımının pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Taşınımın meydana getireceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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