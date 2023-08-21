Marmara Adası'nda makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki makilik alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.
Balıkesir
Alınan bilgiye göre, Marmara Adası'ndaki Gündoğdu Mahallesi'nin üst kısmındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri karadan müdahale ediyor.
Yangının Gündoğdu Mahallesi'ne yakın olduğu öğrenildi.
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