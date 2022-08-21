Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 20 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı
Şehit polis Ergin'in cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi. 17 kişinin cenazesi Derik ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle, 1 kişinin cenazesi Artuklu ilçesinde, 1 kişinin cenazesi ise Diyarbakır'da toprağa verildi.
Mardin
Mardin'in Derik ilçesinde art arda yaşanan iki trafik kazasında hayatını kaybeden 20 kişinin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.
Üçyol mevkisinde dün meydana gelen ölümlü kazaya müdahale edenlere freni patlayan tırın çarptığı kazada hayatını kaybeden 19 kişinin otopsisi tamamlandı.
Ailelerine teslim edilen cenazelerden, İnan Berk, İbrahim Halil Has, İsa Ayebe, Ahmet Aktay, Ünal Ekinci, Bese Bağlayan, Mülkiye Acar, Hamit Akkoyun, Servan ve Mihriban Tanrısever, Fesih, Kemal ve Velat Dağ, İrfan Aktaş, Baran Açan, Hatip Denk ve Sitti Abun için Derik'te ayrı ayrı camilerde tören yapıldı.
Cenaze törenlerine, dün geceden bu yana ilçede bulunan, yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
Cenazeler, Bakan Soylu, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya'nın katıldığı cenaze namazının ardından aile mezarlıklarında toprağa verildi.
Bover Babur'un cenazesi ise merkez Artuklu ilçesinde, defnedildi.
Kazada yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Necla Önen'in (30) cenazesi ise Diyarbakır'daki Mardinkapı Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Derik'te yaşanan trafik kazalarında polis memuru Yahya Ergin şehit olmuş, 19 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 26 kişi de yaralanmıştı.
Şehit polis Yahya Ergin'in cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi
Trafik kazasında şehit olan polis memuru Yahya Ergin'in cenazesi de memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Şehit Ergin'in Türk bayrağına sarılı naaşı Mardin'deki törenin ardından uçakla Çanakkale Havalimanı'na getirildi.
Cenaze buradan Ezine'nin Arasanlı köyündeki baba evine getirildi.
Ergin'in eşi Ebru ve annesi Ayfer Ergin, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Yahya Ergin'in 1 yaşındaki oğlu Yiğit Eymen de yakınlarının kucağında cenazeye getirildi.
Yahya Ergin'in cenazesi, öğle vakti Arasanlı Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan vekili Rebiye Ünüvar, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile çevre ilçe ve beldelerin belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.