Euro
10.08
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,800.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mardin'de trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi memleketi Trabzon'da defnedildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Ulaştırma Uzman Çavuş Mustafa Demirbaş'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi.

Turgay İkinci   | 23.07.2021
Mardin'de trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi memleketi Trabzon'da defnedildi Fotoğraf: Turgay İkinci / AA

Trabzon

İlçeye bağlı Geyikli Mahallesi'ndeki Geyikli Merkez Camisi'ndeki cenazeye, Mardin'deki kazada yaşamını yitiren Mustafa Demirbaş'ın (29) eşi Nagehan, annesi Nebahat ve babası Hasan Demirbaş ile yakınlarının yanı sıra Şalpazarı Kaymakamı Uğur Ünsal, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve diğer ilgililer katıldı.

Cenaze namazı kılınan Demirbaş, aynı mahalledeki Konakyanı Mezarlığında toprağa verildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinin Aksu Mahallesi'nde dün 61 KZ 769 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, bir çocuk babası Demirbaş'ın yanı sıra Ulaştırma Uzman Onbaşı Muhammed Ali Akış da hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 162 bini aştı
Dünya genelinde 3 milyar 790 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısı tekrar düşüşe geçti
İstanbul'da 11 milyon 839 bin 528 doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Avustralya, Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasını onayladı

Benzer haberler

Mardin'de trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi memleketi Trabzon'da defnedildi

Mardin'de trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi memleketi Trabzon'da defnedildi

Doğu Karadeniz için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye'den yılın ilk yarısında 1 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi

Uzungöl'deki konaklama tesisleri bayrama dolu dolu girecek

Uzungöl'deki konaklama tesisleri bayrama dolu dolu girecek
Bakan Kurum: Amacımız, Uzungöl'ümüzü eski haline getirmek

Bakan Kurum: Amacımız, Uzungöl'ümüzü eski haline getirmek
Bakan Kurum: 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası için durmadan çalışıyoruz

Bakan Kurum: 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası için durmadan çalışıyoruz